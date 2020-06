Jetzt sind die Termine definitiv festgezurrt: Der Automobil-Weltverband FIA hat am späten Freitagabend zumindest den für Europa angedachten Formel-1-Kalender mit acht Rennen bestätigt.

Bei einem virtuellen Meeting wurde unter anderem für der Saisonauftakt am 5. Juli in Österreich in Spielberg endgültig grünes Licht gegeben.

Auch Rechteinhaber Liberty Media veröffentlichte den offiziellen Terminkalender ungeachtet dessen Unvollständigkeit.

"Wir haben diese in der Geschichte der Formel 1 erstmalige Herausforderung gerne angenommen und freuen uns auf die beiden Wochenenden", sagte Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz anlässlich der offiziellen Bestätigung. "Spielberg wird spannende Rennen sehen - und damit ein Zeichen der Machbarkeit in die ganze Welt schicken."

Formel 1: In Acht Rennen zum Weltmeister

Bemerkenswert: Laut FIA-Reglement sind acht Rennen ausreichend, um in der Saison 2020 einen Formel-1-Weltmeister zu ermitteln. Liberty erklärte indes, weitere Rennen außerhalb Europas seien geplant und sollen bald schon bestätigt werden sollen. In Arbeit seien demnach 15 bis 18 Grands Prix.

Formel-1-Chef Chase Carey betonte, angesichts der Gesamtsituation gehe man davon aus, "dass die Saison ohne Zuschauer vor Ort beginnen wird. Sobald es sicher ist, freuen wir uns darauf, auch die Fans wieder an der Strecke willkommen zu heißen."

Die Anzahl der Personen rund um die Strecke wird reduziert und alle Anwesenden werden regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Im Falle eines positiven Ergebnisses soll die betroffene Person isoliert werden.

Eigentlich hätte die Saison am 15. März im australischen Melbourne beginnen sollen, der Auftakt wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt.

So soll die Formel 1-Saison 2020 werden

Die Rennen im Überblick:

5. Juli: Grand Prix von Österreich 1 (Spielberg)

12. Juli: Grand Prix von Österreich 2 (Spielberg)

9. Juli: Grand Prix von Ungarn (Budapest)

2. August: Grand Prix von Großbritannien 1 (Silverstone)

9. August: Grand Prix von Großbritannien 2 (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Barcelona)

30. August: Grand Prix von Belgien (Spa)

6. September: Grand Prix von Italien (Monza)

Auch Regeländerungen wegen Corona

Beschlossen wurden zudem Änderungen am Reglement für 2020, 2021 und 2022.

Anpassungen aufgrund der Corona-Pandemie für dieses Jahr sind unter anderem Anpassungen der Sperrzeiten der Teams wegen der Arbeitsbedingungen unter "Social Distancing".

Überdies haben Stewards die Möglichkeit, unter außergewöhnlichen Umständen aus der Ferne zu arbeiten. Weitere Änderungen sind die Einführung von Personalbegrenzungen an der Startaufstellung sowie Änderungen des Reifenzuteilungsreglements, um der FIA und Hersteller Pirelli mehr Flexibilität zu geben.