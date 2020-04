Anfang der Neunziger war Senna mehrmaliger Weltmeister und Schumacher (r.) sein Herausforderer © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

München - Michael Schumacher und Ayrton Senna gelten als zwei der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Ferrari will in den Neunzigern aber nur einen der beiden.