Ferraris Teamchef Mattia Binotto (l., hier mit Sebastian Vettel) macht sich in Coronazeiten Gedanken über das Saisonende in der Formel 1 © Getty Images

Sportinformationsdienst , SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bringt neue Ideen, um die Saison zu retten. Die Rede ist von mehreren Rennen in kürzerer Zeit - auch am Training ließe sich was drehen.