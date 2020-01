Am 15. März ist es soweit: In Melbourne beginnt mit dem Großen Preis von Australien die neue Formel-1-Saison.

Spannend wird es aber bereits viel früher. Denn noch vor dem Beginn der Testfahrten am 19. Februar stellen die Teams ihre neuen Boliden vor. Als erster Rennstall hat Ferrari den Termin für die Präsentation des neuen Flitzers bekannt gegeben.

Am 11. Februar stellt die Scuderia in Maranello den Nachfolger des SF90 vor. Wie das neue Dienstfahrzeug von Sebastian Vettel und Charles Leclerc heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Welches Team präsentiert wann?

SPORT1 gibt einen Überblick der Präsentationstermine der Rennställe sowie der möglichen Namen der neuen Autos.

Mercedes: Präsentationstermin und Name des neuen Silberpfeils sind noch nicht bekannt. Wenn der Rennstall der bisherigen Logik folgt, könnte der Bolide W11 EQ Power+ heißen.

Ferrari: Die Scuderia hat als erstes Team den Termin für die Präsentation bekannt gegeben. Am 11. Februar ist es in Maranello soweit. Name und Aussehen des Fahrzeugs sind noch streng geheim.

Red Bull: Auch von Red Bull gibt es bezüglich Termin und Name noch keine weiteren Informationen. Folgen die Chefs von Max Verstappen der bisherigen Systematik, dann heißt das Auto RB16.

McLaren: Der britische Rennstall stellt seinen neuen MCL35 am Donnerstag den 13. Februar, im heimischen Woking vor. Diese Information verriet Pilot Lando Norris versehentlich in einem Live-Video.

Renault: Der Rennstall mit dem gelben Flitzer hat ebenfalls noch keinerlei Informationen veröffentlicht. Der vorherrschenden Logik zu Folge könnte der Bolide R.S. 20 heißen.

Alpha Tauri: Das frühere Toro-Rosso-Team heißt in Zukunft Alpha Tauri. Am 14. Februar ist es im Hangar-7 in Salzburg soweit, dann wird das noch namenlose Fahrzeug vorgestellt.

Racing Point: Noch weiß niemand, wann das neue Gefährt präsentiert wird. Auch ein Name ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist aber RP20.

Alfa Romeo: Einen Termin für die Präsentation gibt es noch nicht, wohl aber einen Namen. C39 wird der neue Alfa Romeo heißen.

Haas: Bei Haas verhält es sich ähnlich wie bei vielen anderen. Einen Termin gibt es noch nicht, aber eine Systematik der bisherigen Namen. Als nächstes wäre VF-20 an der Reihe.

Williams: FW43 dürfte der neue Williams heißen. Wann er der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist noch offen.

Die Präsentationstermine der F1-Boliden im Überblick:

11. Februar: Ferrari (Maranello)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: Alpha Tauri (Salzburg)