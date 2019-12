Formel-1-Rennstall Ferrari hat den Vertrag von Charles Leclerc langfristig verlängert.

Wie die Italiener am Montag bekanntgaben unterschrieb der Monegasse einen Vertrag bis 2024.

"Ich bin sehr glücklich, bei Ferrari zu bleiben", sagte Leclerc, der 2016 der Fahrer-Akademie der Roten beigetreten war: "In der vergangenen Saison für das berühmteste Team der Formel 1 zu fahren, war für mich bereits die Erfüllung eines Traums. Ich kann es kaum erwarten, nach einem intensiven und aufregenden Jahr 2019 eine noch engere Beziehung mit dem Team aufzubauen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, und kann es kaum erwarten, in der nächsten Saison wieder loszulegen."

Teamchef Mattia Binotto erklärte: "Mit jedem Rennen in diesem Jahr wurde unser Wunsch, den Vertrag mit Charles zu verlängern, immer deutlicher. Die Entscheidung bedeutet, dass er jetzt für die nächsten fünf Jahre bei uns sein wird. Es zeigt, dass Charles und die Scuderia eine feste Zukunft gemeinsam haben. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viele neue Kapitel in der Geschichte des springenden Pferdes schreiben werden."

Leclerc war zu Beginn des Jahres von Alfa Romeo zur Scuderia gewechselt. Obwohl der SF90H über die gesamte Saison nicht mit Branchenprimus Mercedes mithalten konnte, fuhr der der Youngster siebenmal auf die Pole Position und feierte zwei Siege.

Leclerc beendete die Saison als WM-Vierter und damit vor seinem deutschen Teamkollegen Sebastian Vettel. Der Vertrag des 32-jährigen Hessen, Weltmeister 2010 bis 2013 für Red Bull, läuft Ende 2020 aus. Ob sein Vertrag verlängert wird, ist aktuell noch offen.

Ferrari ist der erfolgreichste Rennstall der Formel-1-Geschichte, der letzte Fahrertitel des Teams datiert allerdings von 2007.