Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat im ersten freien Training zum Großen Preis der USA unter ungewöhnlich kühlen Bedingungen die Topzeit erzielt.

Für den Niederländer blieb die Uhr nach seiner besten Runde bei 1:34,057 Minuten stehen. Damit verwies er Ferrari-Star Sebastian Vettel (+0,169 Sekunden) und seinen Teamkollegen Alexander Albon (Thailand/+0,259) auf die Plätze. Nico Hülkenberg im Renault landete auf dem 16. Platz (+2,067).

Hamilton auf Rang acht

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der in Austin/Texas seinen sechsten Titel perfekt machen kann, beteiligte sich bei kühler Witterung erst am Ende der Einheit an der Zeitenjagd und wurde Achter (+1,382). In erster Linie testete der Mercedes-Pilot ausgiebig den Reifentyp, der im kommenden Jahr zum Einsatz kommt und der weniger zum Überhitzen neigen soll.

Hamiltons Teamkollege und letzter verbliebener WM-Rivale Valtteri Bottas (Finnland) verfolgte eine ähnliche Strategie und erreichte Platz 17 (+2,102).

Platz acht im Rennen am Sonntag (ab 20.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) reicht Hamilton, um sich aus eigener Kraft die Krone aufzusetzen. Wenn Bottas nicht gewinnt, muss der Brite für den Titelgewinn nicht einmal ins Ziel kommen.

Die Witterung war ein wesentlicher Grund, warum viele Fahrer sich lange zurückhielten. In der Spitze wurden lediglich 12 Grad Luft- und 22 Grad-Streckentemperatur erreicht - Bedingungen, welche die Formel 1 üblicherweise nur bei den Winter-Testfahrten vorfindet.

Unter derartigen Konditionen dürfte im weiteren Verlauf des Wochenendes nicht mehr gefahren werden. Im Rennen soll die Lufttemperatur über die 20-Grad-Marke steigen. Die weiteren Trainingseinheiten sowie das Qualifying finden jeweils am Mittag und Nachmittag (Ortszeit) statt, dann ist es auf dem Circuit of the Americas ebenfalls wärmer.