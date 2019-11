Gibt es bald ein Formel-1-Comeback von Pascal Wehrlein?

Der deutsche Motorsport-Profi hat durchblicken lassen, einem Comeback in der Königsklasse nicht abgeneigt zu sein. "Die Formel 1 ist natürlich verlockend", sagte der 25-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.

Allerdings knüpft der Formel-E-Pilot eine mögliche Rückkehr an Bedingungen. "Aber es müssen auch die richtigen Möglichkeiten bestehen. Ich würde ungern hinten mitfahren, nur um wieder in die Formel 1 zu kommen."

Ein Comeback käme für den 25-Jährigen allerdings wohl frühestens zur Saison 2021 infrage. "Es ist bis 2021 noch viel Zeit, daher kann ich mir alles noch genau ansehen, anhören und überlegen."

Ex-DTM-Champion Wehrlein fuhr 2016 für Manor und 2017 für Sauber in der Formel 1. Allerdings reichte es in beiden Jahren nur für die hinteren Ränge im Gesamtklassement. 2018 kehrte er in die DTM zurück, bevor er 2019 in die Formel E wechselte.