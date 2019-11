Nico Hülkenberg ist in der kommenden Saison nicht mehr in der Formel 1 © Getty Images

Nico Hülkenberg wird in der kommenden Saison nicht in der Formel 1 fahren, das bestätigt der Deutsche am Donnerstag. Damit fährt nur noch ein Deutscher in der Formel 1.