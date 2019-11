Bei seinem achten Sieg in der Formel 1 beim Großen Preis von Brasilien wurde Max Verstappen eine ganz besondere Ehre zuteil.

Die Trophäe, die er bei der Siegerehrung in die Luft recken durfte, versteht sich als Hommage an den vor 25 Jahren tödlich verunglückten Ayrton Senna. Der dreimalige Weltmeister aus Brasilien, der in Sao Paulo geboren wurde, verunglückte vor 25 Jahren, am 1. Mai 1994 in Imola.

Sennas Name im Siegerpokal eingraviert

Die Trophäe ist zwar im Look des Sponsors Heineken gehalten, wurde zusätzlich aber mit Motiven verziert, die an den im Alter von 34 Jahren verstorben Senna erinnern sollen.

Unter anderem ist Sennas Name in den Pokal eingraviert. Auch das Logo des verstorbenen Brasilianers findet seinen Platz auf der Trophäe.

Senna war am 1. Mai 1994 beim Großen Preis von San Marino in Imola in der siebten Runde des Rennens in der Tamburello-Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in die Streckenbegrenzungsmauer gerast.

Er starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus in Bologna.