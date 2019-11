Das vorletzte Rennen der Saison steht an. In Sao Paulo steigt am Sonntag der Große Preis von Brasilien (Formel 1: Rennen zum Großen Preis von Brasilien, ab 18.10 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Lewis Hamilton hat den Weltmeistertitel bereits in der Tasche, aber der Kampf um Rang drei zwischen Charles Leclerc, Max Verstappen und Sebastian Vettel ist noch spannend. Nur 19 Punkte trennen Leclerc auf Rang drei vom fünftplatzierten Vettel. (SERVICE: Fahrerwertung)

Die besten Karten hat aktuell wohl Verstappen, der von der Pole ins Rennen geht. Zudem zeigte sich Red Bull gerade am Sonntag oft sehr gut aufgestellt - die Stärke im Qualifying auf der Geraden war dagegen neu, worüber Vettel sich auch lautstark wunderte.

Vettel: "Start wird der Schlüssel sein"

Von Platz zwei hat Vettel dennoch alle Chancen, den Spieß im Rennen umzudrehen. Der Ferrari-Pilot weiß, worauf es vor allem ankommen wird. "Ein guter Start wird der Schlüssel sein. Da nach vorne kommen und die Reifen zu managen", sagte Vettel nach dem Qualifying.

Deutlich schwieriger dürfte das Rennen für Vettels Teamkollege Charles Leclerc werden, der nach einem Patzer im Qualifying und der Strafversetzung wegen eines Motorenwechsels nur von Platz 14 startet.

Sollten sich Verstappen und Vettel streiten, könnte Weltmeister Hamilton der lachende Dritter werden. Der Brite geht von Rang 3 ins Rennen und denkt nicht daran, locker zu lassen: "Es gibt noch mehr Weltmeisterschaften und Rennen zu gewinnen und ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können."

Mercedes ohne Wolff in Brasilien

Verzichten müssen Hamilton und Mercedes in Brasilien auf ihren Teamchef Toto Wolff. Erstmals seit 2013 befindet sich der Österreicher nicht an der Strecke und wacht über das Geschehen bei den Silberpfeilen.

Vettel würde sein Jubiläum - das 100. Rennen für Ferrari - dagegen nur zu gerne mit einem Erfolg versüßen. Denn Vettel muss im teaminternen Duell mit Leclerc für die kommende Saison noch ein paar Pluspunkte bei den Scuderia-Verantwortlichen sammeln.

Die Saison mit mehr Punkten als Leclerc zu beenden, könnte dabei helfen, dass seine Rolle im Team nicht weiter schrumpft.

