Vor ein paar Tagen hatte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seine Anhänger mit düsteren Gedanken aufgeschreckt.

"Ehrlich gesagt, fühle ich mich gerade danach, alles hinzuschmeißen. Komplett runterzufahren", schrieb Hamilton auf seinem offiziellen Instagram-Account: "Die Welt ist ein kaputter Ort. Warum soll man sich kümmern, wenn die Welt ein solches Chaos ist und die Menschen nicht den Eindruck machen, dass sie das interessiert."

Anzeige

© instagram.com/lewishamilton

Hamilton meldet sich erneut zu Wort

Nun hat der Brite sich auf Instagram erneut zu Wort gemeldet und seine Fans mit positiveren Gedanken überrascht.

"Guten Morgen Welt. Ich möchte eine positive Message an euch richten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Wochen und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich schätze eure positive Stimmung, die ihr mir geschickt habt. Ich habe noch nicht aufgegeben, ich bin immer noch hier und kämpfe."

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Hamilton sorgt sich um Tiere und Natur

In seinem Post vor wenigen hatte Hamilton die Welt noch in deutlich düsteren Farben gemalt: "Es macht mich so traurig zu sehen, dass so viele Leute, selbst enge Freunde, das ignorieren, was jeden Tag passiert." Ein großes Problem sei die Art und Weise, wie der Mensch mit den Tieren und der Natur umgeht: "Erziehung ist der Schlüssel, uns wurde beigebracht, dass es gut für uns ist, tierische Produkte zu konsumieren. Aber wir sind Hunderte von Jahren lang angelogen worden."

Hamiltons Forderung: "Werdet vegan. Es ist die einzige Chance, unseren Planeten wirklich zu retten, und es ist einfach. Ihr müsst nur mal darüber nachdenken." Er selbst wolle sich "einen Moment lang zurückziehen und meine Gedanken sammeln. Danke an alle, denen die Welt wichtig ist."

Es ist nicht das erste Mal, dass der fünfmalige Formel-1-Weltmeister mit kryptischen Postings für Aufsehen sorgt. Anfang 2018 verordnete er sich außerdem schon einmal eine Pause von den sozialen Netzwerken und löschte damals alle seine Beiträge.