Für Red-Bull-Pilot Max Verstappen war der Japan-Grand-Prix einer zum Vergessen.

Bereits in der ersten Kurve kollidierte der Niederländer mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Verstappen hatte den Monegassen bereits überholt, als dieser ihm seitlich ins Auto fuhr. Nach dem Crash fuhr Verstappen noch einige Runden, bevor er in der 15. Runde seinen Boliden abstellen musste.

"Mein ganzes Auto ist zerstört"

Die Rennkommissare wollten den Vorfall zunächst nicht untersuchen, entschieden sich aber wenig später doch für eine Untersuchung. Letztendlich wurde das Urteil aber auf das Ende des Rennens vertagt.

Verstappen war nach seinem Aus außer sich. "Charles ist mir in die Seite gefahren, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas anders hätte machen können. Charles hat genug Erfahrung, wie es ist hinter einem anderen Auto herzufahren", sagte der Niederländer bei Sky.

Und weiter: "Was mich wundert ist, dass es nicht einmal untersucht wurde am Anfang. Mein ganzes Auto ist zerstört, es hat Löcher auf der Seite. Dann wurde es untersucht und nun heißt es nach dem Rennen. Was soll noch passieren, dass es eine Strafe gibt?"

"Unverantwortliches Fahren"

Sein Fazit: "Ich mag hartes Racing, das war aber unverantwortliches Fahren."

"Es ist sehr enttäuschend, dass wir ihn so früh im Rennen ohne seine eigene Schuld verlieren. Er hatte einfach viel Pech", meinte Teamchef Christian Horner und begründet, warum Verstappen an die Box geholt wurde: "Das Auto war so beschädigt, dass wir Sorge hatten, dass noch mehr kaputt geht."