Beim Großen Preis von Japan greift Mercedes bereits nach der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. (SERVICE: Die Teamwertung)

Momentan haben die Verantwortlichen aber ganz andere Sorgen - nämlich, wie man mit Taifun Hagibis umgehen soll.

Der Wirbelsturm sorgte bereits dafür, dass sich die FIA gezwungen sah, das Qualifying auf Sonntag früh (3 Uhr) zu verlegen. Damit befinden sich die Teams nun in der misslichen Lagen, Qualifying und Rennen am gleichen Tag austtragen zu müssen. (Formel 1, Großer Preis von Japan: Rennen ab 7.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dazu fehlt mit dem ebenfalls abgesagten dritten Freien Training ein wichtiger Termin, um die Boliden vorzubereiten. Allerdings ist die Situation nicht ganz neu. Bereits 2004 und 2010 musste das Qualifying verschoben werden.

Zuletzt war diese Verschiebung 2015 beim Großen Preis der USA in Texas vonnöten.

Mercedes vor erstem Saisontitel

Unabhängig von den Wetter-Kapriolen möchte Mercedes allerdings gleich die erste Chance zum Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nutzen. Aktuell liegen die Silberpfeile mit 571 Punkten in Führung - ganze 162 Zähler vor Ferrari. Sollten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zusammen 14 Punkte mehr als ihre Konkurrenten Sebastian Vettel und Charles Leclerc einfahren, wäre der Titel eingetütet.

Es wäre der sechste Titel in Folge. So eine Dominanz hatte bisher lediglich die Scuderia Ferrari mit Michael Schumacher in den Jahren 1999 bis 2004 an den Tag gelegt.

"Wir werden in Japan ein paar kleinere Upgrades am Auto haben, die uns hoffentlich dabei helfen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen", zeigte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei motorsport-total.de vor dem Wochenende bereits optimistisch. Dass der Optimismus gerechtfertigt ist, zeigten die beiden Piloten im zweiten Training.

Bottas holt provisorische Pole

Der Finne Bottas war in 1:27,785 Minuten Schnellster vor seinem britischen Teamkollegen Hamilton (+0,100 Minuten). Dritter wurde Max Verstappen (Niederlande/+0,281), der im Red Bull beim Honda-Heimspiel einen guten Eindruck hinterließ. Erst dahinter reihten sich die Ferrari von Charles Leclerc (Monaco/+0,356) und Vettel (Heppenheim/+0,591 Sekunden) ein.

Diese Reihenfoilge könnte insoweit noch besondere Bedeutung erlange, da sie im Falle einer Absage des Qualifyings der Startaufstellung entsprechen würde.

