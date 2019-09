Nach dem tödlichen Unfall von Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert am Samstag wird der Große Preis von Belgien (Formel 1: Rennen in Spa am So. ab 15 Uhr im LIVETICKER) unter schwierigen Bedingungen verlaufen.

Viele Formel-1-Fahrer nahmen am Samstagabend erschüttert Abschied von Hubert. "Gott segne deine Seele, Anthoine", twitterte Weltmeister Lewis Hamilton: "Meine Gedanken und Gebete sind bei dir und deiner Familie." Max Verstappen war "absolut geschockt von diesem tragischen Unfall. Ich denke an alle, die ihn lieben und die er geliebt hat."

Nichtsdestotrotz müssen sich die Fahrer am Sonntag voll auf ihren Job konzentrieren und in Spa zum 13. WM-Lauf der Saison an den Start gehen.

Sebastian Vettel feierte beim Großen Preis von Belgien im vergangenen Jahr seinen bislang letzten Sieg, nun soll es in im Duell mit dem Mercedes-Star Lewis Hamilton wieder klappen.

Vettel geht als Zweiter ins Rennen

Vettel startet bei der der Berg- und Talfahrt durch die Ardennen von Position zwei, sein Teamkollege Charles Leclerc eroberte am Samstag die Spitzenposition, Hamilton geht als Dritter ins Rennen.

Mercedes wird es schwer haben, wenn Ferrari seine Form aus dem Qualifying auch nur annähernd ins Rennen retten kann. Spa und Monza, wo die Formel 1 am kommenden Wochenende Station macht, kommen dem Speed der Scuderia enorm entgegen. Zudem war es für eine perfekte Mercedes-Performance am Samstag in Spa ein paar Grad zu heiß.

