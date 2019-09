Ferrari-Star Sebastian Vettel hat sich sein Heimspiel in Monza mit dem nächsten haarsträubenden Fehler schon früh verdorben.

In der siebten Runde leistete Vettel sich auf Rang vier liegend einen Dreher. Bei der Rückkehr auf die Strecke touchierte er zudem das Auto von Racing-Point-Pilot Lance Stroll. Vettel musste sich einen neuen Frontflügel holen und fiel ans Ende des Feldes zurück, zudem bekam er nach dem Manöver gegen Stroll eine zehn Sekunden Stop-and-Go-Strafe.

Bei Lance Stroll sorgte die Aktion von Vettel für viel Wut. "He just came back onto the circuit like an idiot", brüllte der Kanadier in den Boxenfunk. Weil allerdings auch Stroll bei seinem Ausritt einen anderen Piloten behinderte, musste auch er zur Strafe durch die Boxengasse fahren.