Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat beim Großen Preis von Ungarn vor den Toren von Budapest zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere die Pole Position bei einem Formel-1-Rennen erobert.

Neben dem Hockenheim-Sieger steht beim Start am Sonntag (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) Valtteri Bottas im Mercedes, dessen Teamkollege Lewis Hamilton wurde Dritter.

Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari als Fünfter nur in die dritte Startreihe, an seinem viertplatzierten Teamkollegen Charles Leclerc (kam er nicht vorbei. Nico Hülkenberg stellte seinen Renault auf Startplatz elf. Sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo scheiterte überraschend bereits im Q1 und steht nur auf Platz 18.

Verstappen: "Pole hat mir noch gefehlt"

"Unglaublich, die Pole hat mir noch gefehlt", sagte Verstappen: "Das Auto hat sich gut angefühlt, vielen Dank an das Team. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, aber das Rennen ist noch zu fahren, das ist das Wichtigste." Hamilton war mit seinem dritten Platz begrenzt zufrieden: "Aber ich bin immer für einen Kampf zu haben. Es ist morgen ein langer Weg bis Kurve 1, ich hoffe, die Leute kriegen was zu sehen für ihr Geld."

Vettel verwies im Gespräch mit RTL auf die Geschwindigkeit seines Autos: "Ich war im 3. Sektor nicht schnell genug, wir haben zu wenig Grip, zu wenig Downforce im Vergleich zu den anderen. Was die reine Pace angeht, sind wir hinter Red Bull und Mercedes. Morgen wird viel über die Reifen gehen, lassen wir uns überraschen."

+++ Verstappen holt die Pole +++

Der Niederländer schlägt die Mercedes und holt seine erste Pole. Vettel wird hinter Bottas, Hamilton und Leclerc nur Fünfter.

+++ Jetzt fällt die Entscheidung +++

Noch stehen die Boliden in den Garagen. Gleich aber gehen die Piloten auf die Strecken.

+++ Verstappen kontert Mercedes! +++

In der ersten Runde von Q3 schlägt Bottas seinen Teamkollegen um eine Hundertstelsekunde. Dann aber kommt Veratappen und gewinnt den ersten Schlagabtausch in Q3. Vettel verliert nach gutem ersten Sektor und ist momentan 4.

+++ Premiere für Verstappen? +++

Q3 läuft. Wenn Max Verstappen hier die Bestzeit aufstellt. wäre er der erste Niederländer, der in der Formel 1 auf der Pole-Position steht.

+++ Vorbereitung auf den Showdown +++

Der letzte Abschnitt steht unmittelbar bevor. Wer holt sich die Pole für Ungarn?

+++ Hamilton bleibt vorn +++

Lewis Hamilton verteidigt seine Position gegenüber Verstappen. Leclerc bleibt vor Vettel, und Hülkenberg rutscht mit Platz elf aus Q3 heraus. Das beginnt gleich!

+++ Anlauf für die letzte Runde in Q2 +++

Geht da noch was für Vettel? Noch liegt er etwas mehr als drei Zehntel hinter Hamilton. Hülkenberg liegt noch auf P9, ist also noch nicht sicher in Q3.

+++ Hamilton vor Verstappen +++

Der Mercedes-Pilot führt Mitte des zweiten Abschnitts mit nur 25 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Verstappen. Leclerc fährt wieder - und liegt knapp vor Vettel.

+++ Ricciardo raus, Hoffnung für Leclerc

Für Renault-Pilot Daniel Ricciardo ist das Qualifying schon zu Ende. Der Australier gehört zu den Piloten, die in Q1 durchs Zeitraster gefallen sind. Bei Ferrari heißt es hingegen, dass das Leclerc-Auto wieder repariert werden konnte.

+++ Austritt von Leclerc +++

Der Ferrari-Pilot fliegt ausgangs der Zielkurve ab und schlägt mit dem Heck voran in die Streckenbegrenzung ein. Sein Fahrzeug hat Schäden davongetragen, ließ sich aber weiterbewegen.

+++ Los geht's +++

Das Qualifying ist eröffnet! In den ersten 18 Minuten geht es darum, den zweiten Quali-Abschnitt zu schaffen.

+++ Enge Kiste +++

Das Ergebnis des 3. Trainings lässt auf ein sehr enges Qualifying hoffen. Lewis Hamilton setzte am Vormittag die schnellste Zeit. Doch Red-Bull-Pilot Max Verstappen (13 Tausendstel zurück) und Sebastian Vettel im Ferrari (82 Tausendstel Rückstand) waren in Schlagdistanz.

+++ Qualifying in Ungarn +++

Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying auf dem Hungaroring. Kann Mercedes nach dem Debakel von Hockenheim zurückschlagen? Holt Max Verstappen eventuell seine allererste Pole-Position? Und hält der Ferrari von Sebastian Vettel? Das sind die wichtigsten Fragen vor der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn.