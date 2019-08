Weitere Formel-1-Rennen in Deutschland in naher Zukunft werden immer unwahrscheinlicher © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

In naher Zukunft wird es wohl keine Formel-1-Rennen in Deutschland geben. Dafür spricht auch die Verlängerung der Rennen in Mexiko bis 2022.