Weltmeister-Team Mercedes hat Valtteri Bottas für die kommende Saison bestätigt. Das gab das Team am Donnerstag bekannt.

Damit bleibt der Finne auch in der kommenden Saison Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich auch in der vierten Saison Teil des Teams sein werde und danke dem Team und den Verantwortlichen für das Vertrauen in mich", erklärte Bottas.

Vor dem 13. Saisonrennen 2019 am Sonntag in Spa ist Bottas mit 188 Punkten hinter Hamilton (250) Zweiter in der Fahrerwertung. Er gewann in Australien und Aserbaidschan und stand zudem weitere sieben Mal auf dem Podium.

"Für 2019 gaben wir Valtteri die Aufgabe, noch stärker zu werden als in der ersten Hälfte 2018 - und er hat das erreicht mit einigen beeindruckenden Leistungen in den ersten Rennen in diesem Jahr", lobte Mercedes-Boss Toto Wolff Bottas.

Wolff ergänzte: "Er ist hungrig nach mehr und will sein Level weiter verbessern. Das ist die Einstellung, die wir von allen Mitarbeitern erwarten."

Der Vertrag des Finnen läuft zum Saisonende 2020 aus. Die Silberpfeile hatten zur kommenden Saison eine Option, um das Vertragsverhältnis mit dem 30-Jährigen vorzeitig zu beenden.