Es läuft ganz und gar nicht rund für Nico Hülkenberg in Spa.

Nachdem sein Rennstall Renault am Donnerstag verkündet hatte, ihn in der Formel-1-Saison 2020 durch den Franzosen Esteban Ocon zu ersetzen, rückt Hülkenberg nach einem Motorwechsel an seinem Auto in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (ab 15.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) fünf Plätze nach hinten.

Das gilt auch für den Australier Daniel Ricciardo, da Renault an beiden Autos eine neue Power Unit eingebaut hat. Ricciardo ist in der WM-Wertung vor dem 13. von 21 Saisonrennen mit 22 Punkten Elfter, Hülkenberg folgt mit 17 Punkten auf Platz 14.