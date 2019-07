Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton war auch bei seinem Heimrennen in Silverstone nicht zu schlagen und hat den Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut.

Das große Gesprächsthema nach dem Großbritannien-GP war aber die Kollision von Sebastian Vettel und Max Verstappen. Der Ferrari-Star bekam dafür von der Rennleitung eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt - doch wie beurteilen die Protagonisten selbst den Crash?

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, RTL und aus der Boxengasse zusammen.

Lewis Hamilton (Mercedes, Platz 1: "Ich kann nicht sagen, wie stolz ich bin. Man denkt, man kann sich an so etwas gewöhnen, nein, es ist jedes Mal wie das erste Mal."

Max Verstappen (Red Bull), Platz 5: "Ich griff an, kam außen vorbei und verteidigte mich in Kurve 17. Da krachte er mir ins Heck. Hier konnte man erwarten, dass ich die Tür zumache. Ich denke, er hat eindeutig seinen Bremspunkt verpasst, die Reifen haben blockiert und er hat mich getroffen. Aber wir haben uns schon ausgesprochen, er hat sich entschuldigt. Jetzt können wir es sowieso nicht mehr ändern. Gut, dass ich noch Punkte sammeln konnte, denn mein Auto war am Ende nicht mehr bei 100 Prozent."

Sebastian Vettel (Ferrari), Platz 15: "Ich hatte das Gefühl, er zieht wieder nach rechts - zumindest auf die Mitte der Strecke. Ich wollte auf die Innenbahn, weil ich ein bisschen Überschuss hatte. aber in dem Moment ist die Lücke wieder zugegangen. Da war ich dann zu dicht dahinter und zu spät. Ich bin natürlich nicht zufrieden. Das war schon doof, weil ich glaube, das Ergebnis wäre gut gewesen. Aber das geht auf meine Kappe. Ich war auch schon bei Max und hab mich entschuldigt."