Max Verstappen hat einen dramatischen Deutschland-GP gewonnen und Red Bull den zweiten Sieg in den letzten drei Rennen beschert.

Der Niederländer siegte in Hockenheim vor dem vom letzten Platz gestarteten Sebastian Vettel (Ferrari) und Daniil Kvyat (Toro Rosso). Für Verstappen (21) war es der siebte Sieg der Karriere und der zweite der Saison.

Vettel mit Wahnsinns-Aufholjagd

"Was für ein Rennen", funkte Vettel nach der Zieldurchfahrt. Wenig später ergänzte der 32-Jährige: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein langes Rennen, sehr hart. Das Rennen war schwer zu lesen, aber ich bin sehr erleichtert."

Noch nie hatte Vettel in einem Rennen so viele Plätze aufgeholt: Sein Rekord stammt aus dem Jahr 2012 in Abu Dhabi, als er im Red Bull vom vorletzten auf den dritten Platz fuhr.

Das Regenrennen war von zahlreichen Safety-Car-Phasen geprägt, die durch diverse Unfälle hervorgerufen wurden. So schieden unter anderem Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) und Nico Hülkenberg (Renault) aus.

Debakel für Hamilton

Lewis Hamilton erlebte ein Debakel und war nach einer Fünf-Sekunden-Strafe und einem Crash zwischenzeitlich Letzter, am Ende wurde der WM-Führende Elfter und verpasste erstmals nach über einem Jahr die Punkteränge. Mercedes hatte in Deutschland Jubiläum gefeiert und zum 200. Mal einen GP in der Königsklasse gefahren. Erstmals seit dem GP von Mexiko 2018 stand in Hockenheim kein Mercedes-Pilot auf dem Podest.

In der WM führt Hamilton nach elf Rennen mit 223 Punkten weiter souverän vor Bottas (184), Verstappen (162) machte aber enorm Boden gut. Der viermalige Weltmeister Vettel bleibt WM-Vierter mit 141 Zählern.

Der Monegasse Leclerc war auf regennasser Strecke nach 29 Runden über die Streckenbegrenzung geschlittert und im Kies steckengeblieben. Wenige Minuten zuvor hatte der Ferrari-Pilot von Intermediate-Reifen auf Trocken-Reifen gewechselt.

Bitter: Leclerc fuhr ein starkes Rennen und lag zu diesem Zeitpunkt lediglich wenige Sekunden hinter Spitzenreiter Hamilton auf Platz zwei. Der 21-Jährige war nur vom zehnten Platz aus ins Rennen gegangen.

Ferrari zu Geldstrafe verurteilt

Einige Minuten zuvor hatte Leclerc noch Glück im Unglück: Der Monegasse wurde nach seinem frühen Boxenstopp von seiner Crew losgeschickt, obwohl Haas-Pilot Romain Grosjean in diesem Moment an der Ferrari-Box vorbeifuhr.

Wegen einer "unsicheren Freigabe" wurde die Scuderia aber lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt, Leclerc selbst drohen keine weiteren Konsequenzen.

Wenige Sekunden nach Leclerc schied auch Hamilton in der gleichen Kurve fast aus, der Brite konnte seinen Mercedes aber noch abfangen und in die Box bringen. Da er dabei die Boxeneinfahrt abkürzte, erhielt er eine Zeitstrafe von fünf Sekunden und musste seine "Nase" austauschen lassen. Kurz darauf drehte sich der WM-Spitzenreiter und fiel hoffnungslos zurück.