Für Lewis Hamilton verlief das Qualifying zum Großen Preis von Deutschland mehr als nur optimal. Der Brite sicherte sich in seinem Silberpfeil zum wiederholten Male in dieser Saison die Pole Position und das, obwohl es ihm alles andere als gut ging (Formel 1, Rennen in Hockenheim: Sonntag ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Bereits seit Donnerstag fühlt sich der fünffache Weltmeister nach Angaben von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nicht wohl. "Im Paddock geht eine Grippe um", erklärte der 47-Jährige.

Hamilton selbst sprach von "Halsschmerzen" und wurde nach dem Qualifying in einer dicken schwarze Jacke mit Winter-Kragen gesichtet - und das bei fast 30 Grad.

Ocon stand als Ersatz bereit

Im Falle eines Ausfalls hätte mit dem dritten Mercedes-Piloten Esteban Ocon aber bereits ein Ersatzfahrer bereit gestanden.

Dieser war am Samstagmorgen aus England nach Hockenheim gereist, um im Fall der Fälle aushelfen zu können. "Lewis fühlte sich nicht gut, also ist Esteban aus Großbritannien hergekommen. Nur um vorbereitet zu sein, falls es bei Lewis schlechter werden sollte", erklärte Wolff das Vorgehen.

Demnach hatte ihn Hamilton stets via WhatsApp über sein Befinden auf dem Laufenden gehalten.

Bei fast 30 Grad zeigte sich Hamilton dick eingepackt © Getty Images

Sollte sich Hamiltons Zustand über Nacht verschlechtern, würde die Pole Position für die Silberpfeile verloren gehen. Da Ocon nicht am Qualifying teilgenommen hat, ist er laut Regularien nicht berechtigt, als Ersatzmann im Rennen einzuspringen.