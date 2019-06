Kevin Magnussen hat für einen Schreckmoment im Qualifying zum Großen Preis von Kanada in Montreal gesorgt: Der Däne schlug zum Ende von Q2 mit seinem Haas spektakulär in die "Wall of Champions" auf der Start-Ziel-Geraden des Circuit Gilles-Villeneuve ein.

Nach dem Crash wurde das Qualifying vorübergehend abgebrochen. Es dauerte minutenlang, bis die Trümmer des VF-19 von der Strecke geräumt waren.

Magnussen hätte es als Zehntplatzierter sogar knapp ins Q3 geschafft, konnte nach dem Unfall aber nicht mehr daran teilnehmen - genauso wie Red-Bull-Pilot Max Verstappen, den der Crash auf seiner letzten schnellen Runde empfindlich ausbremste.

Am Sonntag wird "Mad Max" damit nur von Position elf ins Rennen gehen. "Du kannst nicht erwarten, dass einer in die Mauer fährt. Das ist unglücklich, aber kann eben mal passieren", zeigte sich Verstappen nach seinem Ausscheiden verständnisvoll.