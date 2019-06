Riesenpech für Sebastian Vettel - Jubel bei Charles Leclerc.

Während der Ferrari-Jungstar beim Großen Preis von Österreich in Spielberg von der Pole-Position startet, konnte der Deutsche in Q3 überhaupt nicht mehr eingreifen. Ein Problem am Luftdruckschlauch, der zum Motor führt, stoppte Vettel noch vor der entscheidenden Phase des Qualifyings.

Deshalb reichte es für den viermaligen Weltmeister nur zu Platz zehn. "Das ist natürlich bitter. Da kann man aber nichts machen", sagte der Heppenheimer nach der Quali. (DATENCENTER: Das Qualifying-Ergebnis)

Vettel startet von Platz neun

Vettel wird aber vom neunten Rang ins Rennen am Sonntag (ab 15.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) gehen. Denn der Däne Kevin Magnussen (Haas) kassierte wegen eines Getriebewechsels eine Fünf-Plätze-Strafe und wird vom fünften Startplatz zurückversetzt.

Die gleiche Strafe wurde gegen Nico Hülkenberg im Renault wegen des Wechsels seines Verbrennungsmotors ausgesprochen, der Emmericher hatte das Qualifying als Zwölfter beendet und geht nun von Rang 17 ins Rennen.

Hinter Leclerc, der zum zweiten Mal in seiner Karriere auf Startplatz eins steht, folgt Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull.

Hamilton droht Nachspiel

Hamilton aber muss noch um seinen zweiten Startplatz bangen, weil gegen ihn eine Untersuchung eingeleitet wurde. Der Mercedes-Pilot soll Kimi Räikkönen im Alfa Romeo in Q1 bei dessen schneller Runde behindert haben.

"Hamilton hat mich total blockiert", beschwerte sich der Finne über das Team-Radio.