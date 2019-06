Die Dominanz von Mercedes in dieser Formel-1-Saison hat für einen neuen Rekord gesorgt.

Mit der 63. Doppel-Pole - in Le Castellet fuhren Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in die erste Startreihe - stehen die Silberpfeile in dieser Wertung nun ganz allein ganz vorn.

Anzeige

Bislang musste sich Mercedes die Bestmarke mit Ferrari, Williams und McLaren teilen.

Für Hamilton war es übrigens die 86. Pole-Position. Damit steht er schon lange unangefochten auf Platz eins der ewigen Bestenliste.