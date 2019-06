Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Großen Preis von Kanada unfreiwillig für Betriebsamkeit bei Mercedes gesorgt (Formel 1, Kanada-GP ab 20.10 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

Im Anschluss an das Qualifying am Samstag wurde am Wagen des Briten ein Leck in der Hydraulik entdeckt. Nach Teamangaben wurde die Fehlerquelle ermittelt, die Mercedes-Crew setzte den Silberpfeil in den Stunden vor dem siebten Saisonrennen wieder zusammen.

Anzeige

Hamilton startet aus der ersten Startreihe, allerdings nicht von der Pole Position. Ferrari-Star Sebastian Vettel hatte im Qualifying die Bestzeit aufgestellt.