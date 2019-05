Tauschen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton die Cockpits?

Was sich derzeit noch wie ein ziemlich abenteuerliches Gerücht anhört, könnte in zwei Jahren bereits Realität sein.

Anzeige

Beide Star-Piloten besitzen bei Ferrari beziehungsweise Mercedes noch Verträge bis einschließlich 2020. Doch Toto Wolff, Motorsportchef bei den Silberpfeilen, brachte einen möglichen Wechsel am Rande des Spanien-GP in Barcelona bereits an diesem Wochenende ins Gespräch.

"Man muss anerkennen, dass es möglicherweise im Kopf eines jeden Fahrers steckt, eines Tages für Ferrari zu fahren", sagte der Österreicher der Gazzetta dello Sport. "Das ist die prestigeträchtigste und traditionsreichste Marke in der Formel 1. Wenn ein Fahrer den Wunsch hat, bei Ferrari zu fahren, respektiere ich das."

Er ist sich aber auch sicher: "Wenn wir ihm (Hamilton) weiterhin ein Auto auf diesem Niveau zur Verfügung stellen, gibt es keinen Grund für ihn, uns zu verlassen."

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Hamilton: "Bin Ferrari-Fan"

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Wechsel-Gedanken allerdings nicht. Denn auch Hamilton selbst hatte sich im vergangenen Jahr bereits sehr positiv über Ferrari geäußert. "Ich bin durch und durch Mercedes. Aber ich bin auch ein Ferrari-Fan", sagte der Brite im Frühjahr 2018 bei einem PR-Termin.

Sollte Hamilton tatsächlich nach Ablauf seines Vertrages den Wunsch äußern zu Ferrari zu gehen, würden Wolff und Mercedes ihm "keine Steine in den Weg legen".

Ein möglicher Ersatz? Sebastian Vettel. "Warum nicht?", sagte Wolff dazu. Es gebe sechs oder sieben Fahrer, die die Fähigkeit und Intelligenz haben, ein sieg- und WM-fähiges Auto zu verdienen. "Sebastian ist definitiv einer davon."