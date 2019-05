Der Hype um Max Verstappen macht es möglich: Der Große Preis der Niederlande kehrt 2020 nach 35 Jahren in den Formel-1-Kalender zurück.

Das gaben die Führung der Motorsport-Königsklasse und der Betreiber der Rennstrecke in Zandvoort am Dienstag bekannt. Der Vertrag mit dem Traditionskurs vor den Toren Amsterdams läuft zunächst bis 2022.

"Zandvoort ist eine ikonische, historische Strecke", sagte Verstappen: "Ich bin dort schon mit der Formel 3 gefahren und habe ein paar Showläufe absolviert. Die Strecke erinnert mich ein bisschen an Suzuka."

Zur Terminierung wurde zunächst keine Angabe gemacht. Viel deutet aber darauf hin, dass das Rennen Mitte Mai stattfinden und den Platz des Großen Preises von Spanien einnehmen wird. Der Vertrag des Circuit de Barcelona-Catalunya mit der Formel 1 ist mit dem Rennen am vergangenen Sonntag ausgelaufen. Auch der Große Preis von Deutschland könnte am 28. Juli zum vorläufig letzten Mal stattfinden.

Formel-1-Boss Chase Carey erklärte am vergangenen Wochenende vielsagend: "Wir erwarten, dass die Zahl der Rennen 2020 wie in diesem Jahr weiterhin bei 21 liegt. Das heißt dann natürlich, dass wir nicht alle aktuellen Rennen behalten können."

Zandvoort ist das zweite Rennen, das von Liberty Media (seit Anfang 2017 Rechteinhaber der Königsklasse) in den Formel-1-Kalender gehoben wird. Zuvor wurde die Premiere des Großen Preises von Vietnam in Hanoi im April 2020 beschlossen.

Verstappen: Volksheld in den Niederlanden

Die Niederlande waren bis 1985 insgesamt 32-mal im Formel-1-Kalender vertreten, gefahren wurde stets in Zandvoort. Rekordgewinner ist der Schotte Jim Clark mit vier Erfolgen. Bei der bislang letzten Auflage gewann Niki Lauda, es war der 25. und letzte Grand-Prix-Erfolg des dreimaligen Weltmeisters aus Österreich.

Der kurvenreiche Kurs, malerisch in einer Dünenlandschaft gelegen, ist allerdings etwas in die Jahre gekommen. "Um den Wünschen der Formel 1 und den geforderten Standards des Weltverbandes FIA gerecht zu werden, werden die Rennstrecke und die Infrastruktur in einigen Bereichen bis zum Rennen im kommenden Jahr modernisiert", sagte der ehemalige Formel-1-Pilot und Zandvoort-Renndirektor Jan Lammers. Die Gemeinde Zandvoort hat bereits im Vorfeld in die Infrastruktur investiert, immerhin werden rund 300.000 Fans zum ersten Rennwochenende in dem Ferienort an der Nordsee erwartet.

Für die vollen Ränge wird Nationalheld Verstappen sorgen. Der 21 Jahre alte Red-Bull-Pilot (fünf Grand-Prix-Siege) hat in den Niederlanden eine regelrechte Motorsport-Hysterie ausgelöst. "Max ist jung, schnell und populär. Und er ist so jung, dass er noch 20 Jahre fahren kann. Bei jedem Rennen erleben wir ein Meer von Oranje-Fans. Die verdienen ein Rennen zu Hause", sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches zuletzt.