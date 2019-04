Der Finne Kimi Räikkönen ist wegen eines nicht regelkonformen Frontflügels an seinem Alfa Romeo in der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan (ab 14:10 im SPORT1-LIVETICKER) disqualifiziert worden.

Räikkönen muss deshalb aus der Boxengasse starten, davon profitiert unter anderem Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Der 21-Jahre alte Monegasse wird nun von Platz acht ins Rennen gehen.

Schon seit Samstag ist klar, dass auch Franzose Pierre Gasly in Baku aus der Boxengasse starten. Der Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull hatte die Qualifikation auf dem 15. Platz beendet.

In der Begründung der Stewards heißt es, Gasly sei nach dem zweiten freien Training am Freitag nicht wie vorgeschrieben zum Wiegen stehengeblieben, sondern zur Red-Bull-Box gefahren. Dort wurden unter anderem alle vier Reifen gewechselt, was gegen das Reglement verstößt.

Gasly war 2019 vom Schwesterteam Toro Rosso zu Red Bull gewechselt. Sein bestes Ergebnis in den drei ersten Saisonrennen war Platz sechs beim Großen Preis von China in Shanghai. In der WM-Wertung ist Gasly mit 13 Punkten Sechster. (Service: WM-Stand der Formel 1)

Als dritter Fahrer wird Robert Kubica (Williams) aus der Boxengasse ins Rennen gehen. Er hatte am Samstag für eine lange Unterbrechung gesorgt, nachdem er auf dem letzten Platz liegend in die Streckenbegrenzung gefahren war.