Für Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc war die Jagd nach der Pole Position zum Großen Preis von Aserbaidschan (Formel 1: Rennen am So. ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) früh beendet.

Der 21 Jahre alte Monegasse krachte nach einem Fahrfehler an der engsten Stelle des Kurses (7,6 Meter) durch die Altstadt von Baku in die Begrenzungsmauer, blieb aber unverletzt.

Anzeige

"Ich bin so dumm, ich bin so dumm", haderte Leclerc am Boxenfunk.

Anschließend musste die Unfallstelle repariert werden. Der weitere Verlauf des Qualifyings verschob sich nach hinten, während Leclerc völlig frustriert in seine Box stapfte. Der Shootingstar der Formel 1 galt als Favorit auf die Pole.

Kubica baut Unfall an gleicher Stelle

Kurz zuvor hatte bereits Williams-Pilot Robert Kubica (Polen) an derselben Stelle einen ganz ähnlichen Unfall gebaut. Der Traditionsrennstall Williams erlebte damit den nächsten völlig gebrauchten Tag.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Am Freitag hatte Formel-1-Rookie George Russell einen spektakulären Unfall mit einem gelösten Gullydeckel. Beide Williams-Fahrer waren am Samstag dann einmal mehr die Langsamsten im Feld.

Auch Nico Hülkenberg schied in seinem Renault bereits in der ersten von drei Quali-Sessions als 18. aus.