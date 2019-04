Formel 1, Baku: Sebastian Vettel im Training erneut langsamer als Leclerc

Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc geht als Favorit in die Zeitenjagd um die Pole Position zum Großen Preis von Aserbaidschan.

Der erst 21 Jahre alte Monegasse drehte im letzten freien Training vor dem Qualifying (Formel 1: Qualifying ab 15 Uhr im LIVETICKER) in Baku in 1:41,604 Minuten die schnellste Runde und verwies Vettel wie schon am Freitag auf Platz zwei (1:41,802).

Hinter den beiden Ferraris, die über eine Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes hatten, schob sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen als Dritter (1:42,852/Niederlande) noch vor die beiden Mercedes von Valtteri Bottas (1:43,064/Finnland) sowie Vorjahressieger und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (1:43,176/Großbritannien).

Nico Hülkenberg (Emmerich) hatte auf dem Stadtkurs in seinem Renault erneut Probleme und schaffte es lediglich auf Rang 16 (1:44,043).