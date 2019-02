Es ist ein echter TV-Hammer!

Die Formel 1 wird in Deutschland bereits in wenigen Wochen auch wieder auf Sky im Pay-TV übertragen. Das bestätigte der Bezahlsender am Dienstagmorgen.

Demzufolge hat sich der Pay-TV-Sender die Rechte für die kommenden beiden Jahre in der Formel 1 gesichert und wird schon das erste Rennen, am 17. März in Melbourne, übertragen.

In der vergangenen Saison konnten Formel-1-Fans in Deutschland nur im Free-TV mit Werbeunterbrechungen die Rennen verfolgen.

Zusätzlich bot die Formel 1 einen Livestream an, der gegen Bezahlung eine werbefreie Übertragung des Rennens bot.