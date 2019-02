Formel 1: Red Bull stellt neues Auto vor - erstmals mit Honda-Motor

Das Red-Bull-Team mit Pierre Gasly und Titelkandidat Max Verstappen hat seinen Boliden für die neue Saison präsentiert.

Der RB 15 wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt und fällt vor allem durch seine Lackierung auf. So ist er in den Farben dunkelblau und rot gehalten und verfügt über einen geschwungenen Frontflügel.

Erstmals in der Geschichte des Rennstalls fährt der Wagen mit einem Honda-Motor, zuvor hatte stets Renault den Antrieb geliefert. Auf dem Kurs von Silverstone wird Max Verstappen den Wagen erstmals fahren.

Zuvor hatte bereits Mercedes seinen Boliden für die neue Saison vorgestellt.

Die Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne und endet am 1. Dezember in Abu Dhabi.