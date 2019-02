Einen Tag nach dem Ende der ersten Formel-1-Testfahrten in Barcelona sind am Freitag drei Personen bei einem Feuer in der Box des britischen Teams McLaren leicht verletzt worden. Das teilte das Team mit.

Die Teammitglieder wurden umgehend im Medical Centre der Rennstrecke behandelt und kurz darauf wieder entlassen, hieß es. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Anzeige

Gemeinsam mit den Teams Williams und Racing Point hatte McLaren den Freitag als sogenannten Filmtag genutzt.

An diesen Tagen dürfen die Teams jeweils 100 Kilometer außerhalb der offiziellen Testtage zurücklegen. Die zweite Testwoche beginnt am kommenden Dienstag (26. Februar) und endet am 1. März.

Der Saisonauftakt der Formel 1 findet am 17. März in Melbourne/Australien statt.