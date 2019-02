Das Lampenfieber steigt bei Sebastian Vettel. Noch quälend lange vier Wochen muss er auf den Start seiner wohl wichtigsten Saison im Ferrari warten, doch immerhin gibt es ab Montag zumindest ein wenig Linderung.

Bei den Testfahrten in Barcelona darf der Hesse endlich seinen neuen Boliden kennenlernen, "ich kann es kaum erwarten", sagt Vettel.

Der SF90 soll das Auto sein, das ihn endlich zum ersten Titel in Rot trägt. Mehr noch: Der SF90 muss dieses Auto sein. "Ich glaube daran, dass das Team auf dem richtigen Weg ist", sagt Vettel "man merkt, dass sich die Dinge ändern."

Ferrari mit Vettel, aber nicht mehr mit Räikkönen

Der Druck auf die Scuderia ist enorm. 2007 holte Kimi Räikkönen den bis dato letzten Fahrertitel für den berühmtesten Formel-1-Rennstall, ein Jahr später wurde Ferrari letztmals Team-Weltmeister. Für die Ansprüche in Maranello ist das eine viel zu lange Zeit, und deshalb werden die Investitionen in diesem Jahr noch einmal erhöht, teilte CEO Louis Camilleri unlängst mit.

Die Messlatte für Vettel und Ferrari ist seit der Einführung der Turbo-Hybridmotoren eindeutig Mercedes, und daran ändert sich auch vor der Saison 2019 erstmal nichts. "Wir beginnen bei null und sehen nichts als selbstverständlich an", sagt Motorsportchef Toto Wolff, der neue W10 soll nach 16-monatiger Entwicklungszeit das sechste Double in Serie aus Fahrer- und Hersteller-WM ermöglichen.

Die Ungewissheit ist allerdings größer als in den vergangenen Jahren. Ein neues Aerodynamik-Reglement tritt in Kraft und macht eine Neuordnung der Kräfteverhältnisse möglich. "Tatsächlich hat durch die Regeländerungen jedes Team eine Chance auf den Titel", sagt Wolff gar - denkt dabei aber wohl an Ferrari und Red Bull. Ab Montag gibt es erste Erkenntnisse.

Die ersten Testfahrten des Jahres

Die erste Testphase läuft vom 18. bis 21. Februar, die zweite vom 26. Februar bis 1. März.

Gefahren wird also insgesamt an acht Tagen und von 9 bis 18 Uhr täglich, ohne Mittagspause. Macht in der Theorie neun Stunden pro Tag, 36 Stunden pro Woche und 72 Stunden für die gesamten Wintertests.

Die Fahrer und Teams in der ersten Testwoche

Montag (1. Tag)

Mercedes: Bottas/Hamilton

Ferrari: Vettel

Red Bull: Verstappen

Renault: Hülkenberg/Ricciardo

Haas: Grosjean

McLaren: Sainz

Racing Point: Perez

Alfa Romeo: Räikkönen

Toro Rosso: Kwjat

Williams: -

Dienstag (2. Tag)

Mercedes: ?

Ferrari: Leclerc

Red Bull: Gasly

Renault: Ricciardo/Hülkenberg

Haas: Magnussen

McLaren: Norris

Racing Point: Stroll

Alfa Romeo: Giovinazzi

Toro Rosso: Albon

Williams: Russell/Latifi

Mittwoch (3. Tag)

Mercedes: ?

Ferrari: Vettel

Red Bull: Verstappen

Renault: Hülkenberg/Ricciardo

Haas: Grosjean/Fittipaldi

McLaren: Sainz

Racing Point: Perez

Alfa Romeo: Räikkönen

Toro Rosso: Kwjat

Williams: Latifi/Kubica

Donnerstag (4. Tag)

Mercedes: ?

Ferrari: Leclerc

Red Bull: Gasly

Renault: Ricciardo/Hülkenberg

Haas: Fittipaldi/Magnussen

McLaren: Norris

Racing Point: Stroll

Alfa Romeo: Giovinazzi

Toro Rosso: Albon

Williams: Kubica/Russell