Weltmeister Lewis Hamilton wird sein Fahrzeug für die kommende Formel-1-Saison rund vier Wochen vor dem ersten Rennen in Australien (17. März) erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

Konstrukteurs-Champion Mercedes teilte am Mittwoch mit, der neue "Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+" werde am 13. Februar beim Shakedown seine erste Ausfahrt bestreiten. Das Mercedes-Werksteam geht 2019 in seine zehnte Formel 1-Saison nach der Rückkehr in die Königsklasse.

Hamilton feierte fünften WM-Titel

In der vergangenen Saison war Mercedes in der Königsklasse erneut das Maß aller Dinge. Die Silberpfeile gewannen nicht nur den fünften Konstrukteurs-Titel in Folge. Auch Lewis Hamilton krönte sich bereits zum fünften Mal zum Weltmeister.

Damit liegt Mercedes in der Konstrukteurs-Wertung nur noch einen WM-Sieg hinter der Bestmarke von Ferrari. Die Scuderia hatte von 1999 bis 2004 mit Michael Schumacher sechs Team-Titel geholt und hält den Rekord für die längste Serie.