Das Formel-E-Rennwochenende in Valencia hat Sat.1 gute Einschaltquoten beschert. Während der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Samstag bei 7,3 Prozent lag, konnte der Wert am Sonntag auf 8,3 Prozent gesteigert werden. Über eine Million Zuschauer schalteten an den beiden Renntagen ein.

Das nächste Rennen der Elektroserie findet am 8. Mai in Monaco statt.