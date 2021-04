Beim kuriosen fünften Saisonlauf der Formel-E-WM haben die deutschen Starter nur Nebenrollen gespielt. Dem halben Feld ging am Ende des von Safety-Car-Phasen geprägten Rennens in Valencia die Energie aus, Mercedes-Pilot Nyck de Vries (Niederlande) war der große Gewinner dieses Novums und zog mit nur beinahe leerer Batterie auf der letzten Runde noch an Antonio Felix da Costa (Portugal/DS Techeetah) vorbei.

Der Titelverteidiger wurde wie viele andere Piloten auf den letzten Kilometern durchgereicht, hinter de Vries komplettierten der Schweizer Nico Müller (Dragon) und der frühere Formel-1-Pilot Stoffel Vandoorne (Mercedes) aus Belgien das Podest. De Vries übernahm durch den Sieg die Führung im Gesamtklassement.

Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast wurde als bester Deutscher im Audi Fünfter. "Ich hatte für die letzte Runde noch eine Kilowattstunde übrig", sagte er bei Sat.1: "Ich wusste nicht, wie weit ich damit komme. Normalerweise braucht man mehr als das Doppelte."

Porsche-Pilot Pascal Wehrlein musste seinen Boliden kurz vor Schluss wegen eines Defekts an der Bremsanlage an der Box abstellen. Teamkollege Andre Lotterer fiel durch einen frühen Unfall zurück und kassierte dafür zudem eine Durchfahrtsstrafe. Am Ende wurde der Duisburger 20. und wartet weiter auf seine ersten Punkte der Saison. Maximilian Günther im BMW hatte das Rennen vom zweiten Platz gestartet, fiel aber zurück und beendete das Rennen dann durch einen Ausritt ins Kiesbett vorzeitig.

Wehrlein und Rast sind auf den Rängen sechs und sieben die besten Deutschen der Gesamtwertung, am Sonntag (14.00 Uhr/Sat.1) steigt in Valencia auch noch der sechste Saisonlauf.