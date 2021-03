Die Formel E hat ihrem Rennkalender zwei weitere Läufe in Rom (Italien) und Valencia (Spanien) hinzugefügt. Das gaben die Organisatoren am Samstag bekannt. Damit erhöht sich die Anzahl der Rennen in der laufenden Saison auf zehn. In Rom (10. und 11. April), Valencia (24. und 25. April) und Santiago de Chile (5. und 6. Juni) finden jeweils zwei Rennen statt.

Die Planung der Saison ist aber noch nicht abgeschlossen. Abhängig vom Verlauf der Coronapandemie sollen weitere Rennen hinzukommen. "Der Rest wird bald bestätigt werden", kündigten die Organisatoren an. Jede Änderungen basiere dabei "auf Reisebeschränkungen und Vorgaben der lokalen Regierung", hieß es in dem Statement.

Anzeige

Der Teilkalender der Formel E im Überblick:

10. April: Rom

11. April: Rom

24. April: Valencia

25. April: Valencia

08. Mai: Monaco

22. Mai: Marrakesch/Marokko

5. Juni: Santiago/Chile

6. Juni: Santiago (Chile)