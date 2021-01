Von der Arabischen Halbinsel nach Europa, dann nach Afrika und Südamerika:

Die Formel E plant in ihrer ersten Saison als offizielle Weltmeisterschaft einen in Corona-Zeiten ehrgeizigen Kalender. Den ersten Teil gab die Elektro-Rennserie am Donnerstag bekannt.

Anzeige

Nach dem bereits verkündeten Saisonstart mit zwei Nachtrennen im saudi-arabischen Diriyya (26./27. Februar) soll ab April in Rom, Valencia und Monaco gefahren werden.

Es folgen ein Lauf in Marrakesch und zwei weitere in Santiago de Chile.

Ein Rennen in Paris wird es aufgrund der Pandemie in der anstehenden Saison nicht geben.

Die Events im chinesischen Sanya und in Südkoreas Hauptstadt Seoul können zudem nicht wie geplant im März und Mai stattfinden, werden aber eventuell noch in den abschließenden Kalenderblock eingebaut. Dieser soll im Frühjahr vorgestellt werden. - Teilkalender der Formel E im Überblick:

26. Februar: Diriyya (Saudi-Arabien)

27. Februar: Diriyya (Saudi-Arabien)

10. April: Rom (Italien)

24. April: Valencia (Spanien)

08. Mai: Monaco

22. Mai: Marrakesch (Marokko)

5. Juni: Santiago (Chile)

6. Juni: Santiago (Chile)