Das Finale der ABB FIA Formel E wird spektakulär: Vom 5. bis 13. August setzt die Elektro-Rennserie ihre Saison am ehemaligen Flughafen in Berlin-Tempelhof fort und beendet sie dort auch. Sechs Rennen werden in der Hauptstadt gefahren – ein Sixpack mit je zwei ePrixs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Bislang waren Maximilian Günther (BMW) und André Lotterer (Porsche) die einzigen gemeldeten Deutschen. Pascal Wehrlein wurde von Mahindra entlassen, nachdem er sich für die kommende Saison für Porsche entschieden hat. Und Daniel Abt flog bei Audi raus, weil er in der virtuellen Meisterschaft einen Profi-Simracer für sich rangelassen hat.

Anzeige

Trotzdem wird es bei Final-Sixpack zwei deutsche Piloten geben. Denn wie SPORT1 bereits berichtet hat, bekommt DTM-Champion René Rast das Cockpit von Daniel Abt!

Rast gewann 2019 die DTM

Rast ist seit 2009 Audi-Fahrer und gewann die DTM 2019 nach 2017 bereits zum zweiten Mal. Auch Formel-E-Erfahrung hat der 33 Jahre alte Deutsche bereits gesammelt: 2016 absolvierte er das Rennen in Berlin für ein anderes Team – damals allerdings auf einem Stadtkurs rund um den Alexanderplatz.

Auf seine ersten Einsätze im Audi e-tron FE06 bereitet sich der Mindener bei Testfahrten Anfang Juli gemeinsam mit Teamkollege Lucas di Grassi auf dem Lausitzring vor. "Ich verfolge die Formel E schon lange ganz genau und freue mich jetzt auf diese neue Herausforderung", sagt Rast, der aber auch Respekt vor dem Sprung in die neue Serie hat.

"Die Anforderungen an die Fahrer in der Formel E sind groß: Neben dem puren Speed geht es auch um Effizienz, Batteriemanagement und die perfekte Strategie – und das alles noch auf engen Stadtkursen, auf denen es meist ganz schön turbulent zugeht. Mit den Testfahrten Anfang Juli und meinen Erfahrungen im Simulator werde ich aber gut vorbereitet nach Berlin kommen."

Der DTM-Champion cool: "Und bei sechs Rennen in neun Tagen habe ich ja reichlich Gelegenheit, schnell zu lernen …"

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Gass begrüßt Rast herzlich

Für Audi-Motorsportchef Dieter Gass ist René Rast die optimale Besetzung des vakanten Audi etron FE06. "René war als zweimaliger DTM-Champion und langjähriger Audi-Pilot natürlich von Anfang an in der engeren Auswahl. Er hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, wie schnell er auch ohne lange Eingewöhnung in einer neuen Serie ist", sagt Gass.

"Schön, dass es bei DTM und Formel E keine Überschneidungen gibt, sodass René in beiden Serien für uns an den Start gehen kann. Mit sechs finalen Rennen in Berlin ist für unser Team mit Blick auf die Meisterschaft noch alles drin."

Nach fünf von elf gefahrenen Rennen liegt Audi auf Rang sechs der Teammeisterschaft. Es führt DS Techeetah vor BMW-Andretti und Jaguar. Mercedes liegt einen Platz vor Audi auf Platz fünf.