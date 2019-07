Der dreimalige Le-Mans-Gewinner Andre Lotterer fährt in der kommenden Formel-E-Saison für Neueinsteiger Porsche. Nach zwei Jahren verlässt der Duisburger das Team Techeetah und wird künftig an der Seite des Schweizers Neel Jani für die Stuttgarter antreten.

Neben Porsche steigt auch Mercedes Ende des Jahres in die Elektroserie ein.

"Ich bin seit 2017 Teil der Porsche-Familie und habe viele großartige Erinnerungen an gemeinsame Erfolge – teilweise mit Neel", sagte Lotterer (37). Das Duo Lotterer/Jani war zusammen in einem Porsche in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft angetreten.

Lotterer ist seit 2017 in der Formel E unterwegs, erreichte vier Podiumsplätze und wurde im Klassement zweimal Achter. Sein französischer Teamkollege Jean-Eric Vergne holte 2018 und 2019 den Titel.