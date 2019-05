Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat seine zweite Podestplatzierung in der Formel E knapp verpasst.

Der 24-Jährige fuhr am Samstag beim neunten Saisonrennen der Elektroserie auf den vierten Rang, am Ende musste er sich Sieger Jean-Eric Vergne (Frankreich/Techeetah), dem Briten Oliver Rowland (Nissan) und dem langjährigen Formel-1-Star Felipe Massa (Brasilien/Venturi) geschlagen geben.

Lotterer behält Gesamtrang zwei

Daniel Abt (Audi) und der dreimalige Le-Mans-Gewinner Andre Lotterer (Techeetah) fuhren auf den Rängen acht und neun in die Punkte. Maximilian Günther (Dragon) beendete das Rennen nicht. Lotterer hielt in der Meisterschaft damit seinen zweiten Rang, mit nun 82 Punkten liegt er knapp hinter Vergne (87).

Der Franzose ist der erste Formel-E-Pilot, der in dieser Saison zwei Rennen gewonnen hat, zuvor hatte es acht Sieger in acht Meisterschaftsläufen gegeben. Abt ist als zweitbester Deutscher Achter mit 63 Punkten.

Als nächstes macht die Formel E am 25. Mai in Berlin auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof Station, ehe am 22. Juni der drittletzte Lauf in Bern/Schweiz stattfindet. Das Saisonfinale steigt am 13./14. Juli in New York.