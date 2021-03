Nachwuchs-Rennfahrer David Beckmann ist gleich bei seinem Debüt in der Formel 2 aufs Podest gefahren.

Der 20-Jährige vom Charouz-Team eroberte am Samstag im ersten Sprintrennen beim Saisonauftakt in Bahrain den dritten Platz. Schneller waren nur die beiden Red-Bull-Junioren Liam Lawson (Neuseeland/Hitech) und Jehan Daruvala (Indien/Carlin).

Lirim Zendeli (Bochum/MP Motorsport) wurde in seinem ersten Formel-2-Rennen Neunter, aufgrund der Reverse-Grid-Regelung sicherte er sich damit Startplatz zwei für den zweiten Sprint am Samstagabend (17.40 Uhr). Am Sonntag (11.50 Uhr) folgt in Bahrain dann noch das längere Hauptrennen.

Beckmann (20) und Zendeli (21) waren im vergangenen Jahr als Teamkollegen bei Trident in der Formel 3 unterwegs und belegten in der Meisterschaft die Ränge sechs und acht. Beide schafften dann den Sprung in die Formel 2 und folgten damit auf Mick Schumacher. Der 22-Jährige gewann dort im vergangenen Jahr den Titel und startet nun für Haas in der Formel 1.