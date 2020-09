Mick Schumacher hat mit zwei fehlerfreien Vorstellungen in der Formel 2 die Meisterschaftsführung erobert.

Der 21-Jährige vom Prema-Team erreichte in Mugello die Ränge fünf und vier - und profitierte vom Pech und Unvermögen seiner großen Titelkonkurrenten.

Sechs Rennen vor Schluss steht der Deutsche, in der Vorwoche in Monza Sieger des Samstagsrennens, ganz oben. Schumacher (161 Punkte) führt vor dem Briten Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing/153), Sonntagssieger Christian Lundgaard aus Dänemark (ART Grand Prix/145) und seinem Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman (Russland/140), der an diesem Wochenende leer ausging.

Nach Platz 15 im Qualifying für das Hauptrennen war Schumachers Aufholjagd am Samstag der Schlüssel für sein erfolgreiches Wochenende.

Schumacher profitiert von Defekt bei Gegner

Während der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher im längeren der beiden Läufe zehn Plätze gutmachte, verpasste Ilott aufgrund eines Schadens am Frontflügel als Zwölfter die Punkteränge.

Schwarzman, wie Schumacher und Ilott von Ferrari gefördert, musste seinen Boliden mit technischen Problemen abstellen und damit auch das Sonntagsrennen von ganz hinten angehen.

In diesem ging Schumacher von Startplatz vier keine unnötigen Risiken ein. Der Däne Lundgaard gewann vor Louis Deletraz aus der Schweiz im Charouz und dem Esten Jüri Vips (DAMS). Am Samstag triumphierte der Russe Nikita Masepin (Hitech).