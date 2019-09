Formel-2-Pilot Mick Schumacher (20) hat am ersten Rennwochenende nach dem schockierenden Unfalltod seines Fahrer-Kollegen Anthoine Hubert einen Teilerfolg erzielt.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher sammelte im Sprintrennen am Sonntag als Sechster vier Punkte, nachdem er im Hauptevent am Samstag von technischen Problemen ausgebremst worden war. Zudem fuhr er die schnellste Rennrunde (1:36,419 Minuten).

Der Japaner Nobuharu Matsushita (Carlin) siegte im ersten Rennen, das kürzere Rennen gewann der Brite Jack Aitken (Campos). In der Gesamtwertung führt der Niederländer Nyck de Vries (ART/225 Punkte), Schumacher ist Elfter mit 51 Zählern.

Ferrari-Teamchef lobt Schumacher

Großes Lob erhielt Schumacher in Monza von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. "Es wird der Moment kommen, an dem er bereit für die Formel 1 ist. Wir haben viel in ihn investiert, weil wir daran glauben, dass er ein guter Formel-1-Fahrer sein kann", sagte der 49-jährige Italiener im Interview mit Bild am Sonntag. In seiner Debütsaison im Königsklassen-Unterbau feierte Mick Schumacher bis zum Rennwochenende in Monza einen Rennsieg und deutete mehrfach sein Potenzial an.

Die Rennen in Monza fanden auch im Gedenken an den in Spa tödlich verunglückten Hubert statt. Der bei dem Unfall schwer verletzte US-Amerikaner Juan Manuel Correa (20) hat derweil mit neuen Komplikationen zu kämpfen. Wie seine Familie in einem Statement veröffentlichte, erlitt Correa ein akutes Lungenversagen und muss künstlich beatmet werden. Er sei demnach nicht bei Bewusstsein, sein Zustand sei "kritisch, aber stabil".