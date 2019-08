In der Formel 2 in Spa hat sich ein fürchterlicher Unfall ereignet.

Beim Rennen in Belgien, an dem auch Mick Schumacher teilnahm, stießen in der direkten Anfangsphase mehrere Autos ineinander, ein Wagen wurde in mehrere Teile gebrochen.

Marino Sato, Juan Manuel Correa, Anthoine Hubert und Giuliano Alesi, der Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Jean Alesi, waren laut Motorsport-Total die beteiligten Fahrer in der Eau-Rouge-Kurve, wo 1985 der Deutsche Stefan Bellof tödlich verunglückt war.

Sato konnte sich laut Motorsport-Total und Berliner Kurier selbst aus dem Wrack befreien. Zu Correa und Hubert gibt es noch keine Informationen. Auch bei Alesi ist die Situation unklar. An der Unglücksstelle ist ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Das Rennen wurde abgebrochen, das teilte die Formel 2 mit.

Mick Schumacher hatte Glück, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls an Position acht fuhr. Der Crash ereignete sich im hinteren Fahrerfeld.

