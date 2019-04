Formel 2: Mick Schumacher in Qualifying von Baku auf Rang sechs

Mick Schumacher (20) hat sich zum Auftakt seines zweiten Formel-2-Wochenendes in starker Form präsentiert und Hoffnungen auf sein erstes Podium geweckt.

Der Prema-Pilot und Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher belegte am Freitag im Qualifying zum ersten Rennen in Baku/Aserbaidschan am Samstag in 1:55,797 Minuten den sechsten Platz.

Anzeige

Schumachers indonesischer Teamkollege Sean Gelael muss nach technischen Problemen als Letzter ins Rennen gehen. Nachdem das Qualifying mit einer halben Stunde Verzögerung gestartet wurde, weil sich zuvor im freien Training der Formel 1 ein Gullydeckel auf dem Stadtkurs gelöst hatte, sicherte sich der Japaner Nobuharu Matsushita (Carlin/1:54,555) die Pole Position. Die Startaufstellung für das Sprintrennen am Sonntag ergibt sich aus den Resultaten am Samstag.

Schumacher hatte bei seinem Debüt vor vier Wochen in Bahrain mit den Plätzen sechs und acht einen ordentlichen Auftakt hingelegt.