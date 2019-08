©

DTM-Leader Rene Rast feiert beim Sonntagsrennen in Brands Hatch seinen vierten Saisonsieg - und den ersten in dieser Saison von der Pole-Position. Der Audi-Pilot fiel zwar beim Start hinter Loic Duval zurück, wurde vom Markenkollegen aber schon in der ersten Runde vorbeigelassen und kontrollierte von dem Moment an das Rennen, obwohl ihm Titelrivale Nico Müller stets auf den Fersen blieb.

Anzeige

Am Ende attackierte der Schweizer, kam allerdings nicht an Rast vorbei und wurde mit nur 0,240 Sekunden Rückstand vor seinem Teamkollegen Robin Frijns Zweiter. Müller, der von Platz sechs losgefahren war, profitierte am Anfang davon, dass Audi im Qualifying die ersten acht Plätze im Griff hatte, und wurde von seinen Markenkollegen auf Platz zwei nach vorne geschleust.

BMW erwies sich nach der Qualifying-Ohrfeige - Philipp Eng war als bester Pilot der Münchner nur Neunter - etwas stärker: Der Österreicher stoppte deutlich später als seine Rivalen und kämpfte sich in der Schlussphase mit starken Überholmanövern noch auf Platz fünf nach vorne, bei Loic Duval war aber dann Endstation für den Vierten in der Meisterschaft.

Der Drittplatzierte in der Meisterschaft, Marco Wittmann, versuchte nach Startplatz zwölf mit einem frühen Stopp sein Glück, biss sich danach aber an den Audi-Piloten die Zähne aus. Mit einem zweiten Stopp während einer von Joel Eriksson ausgelösten Slow-Zone bei Start-Ziel ließ er am Ende noch einmal frische Reifen aufziehen, doch der Schachzug zahlte sich nicht aus - Wittmann wurde nach seinem Samstag-Sieg enttäuschender Zehnter.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

© Motorsport-Total.com