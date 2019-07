Am Start gepatzt und doch triumphiert: René Rast hat das siebte Saisonrennen der DTM auf dem Norisring gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Der Audi-Pilot aus Minden setzte sich am Samstag vor seinem Markenkollegen Nico Müller (Schweiz) und Joel Eriksson (Schweden) im BMW durch - und das, obwohl er beim Start stehengeblieben und vom dritten auf den letzten Platz zurückgefallen war.

"Ich dachte nach dem Start, dass das Rennen vorbei ist. Aber ich habe versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren", sagte Rast, der bis dato auf dem Norisring nicht einen Punkt geholt hatte, bei Sat.1: "Anfangs war es Unvermögen von mir, aber es hat glücklicherweise noch geklappt."

Der 32-Jährige hatte gleich nach seinem verpatzten Start den Pflichtboxenstopp absolviert und anschließend von einer frühen Safety-Car-Phase profitiert, in der er wieder zum Feld aufschließen konnte. "Die Chance kam unverhofft, aber wir haben sie genutzt", sagte Rast. Und wie: Auf dem nur 2,3 km langen Stadtkurs in Nürnberg arbeitete er sich Schritt für Schritt nach vorne und hatte am Ende fast 35 Sekunden Vorsprung.

Während Rast vorne einsam seine Runden abspulte, lieferte sich Müller mit Eriksson ein hartes Duell, das er mit einem starken Manöver in der letzten Kurve für sich entschied.

In der Gesamtwertung hat Rast nun 118 Punkte auf dem Konto. Der von der Pole Position gestartete Müller folgt mit 97 Zählern vor dem österreichischen BMW-Fahrer Philipp Eng (91). Am Sonntag findet das zweite Rennen auf dem Norisring statt.